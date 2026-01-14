Реклама

11:45, 14 января 2026Спорт

Оценены шансы россиянки Андреевой выиграть турнир Большого шлема в 2026 году

Букмекеры оценили шансы Андреевой выиграть ТБШ в 2026-м коэффициентом 3,80
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Букмекеры оценили шансы российской теннисистки Мирры Андреевой выиграть турнир Большого шлема в 2026 году. Об этом сообщает Betonmobile.

На то, что спортсменка победит в одном из турниров, можно поставить с коэффициентом 3,80. Если этого не произойдет, сыграют ставки с коэффициентом 1,22.

Ранее букмекеры оценили шансы выиграть ТБШ в 2026 году россиянина Даниила Медведева. На это событие можно поставить с коэффициентом 10,00.

18-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. Она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде в карьере.

