Оценены шансы Медведева выиграть турнир Большого шлема в 2026 году

Букмекеры оценили шансы Медведева выиграть ТБШ в 2026 году коэффициентом 10,00

Букмекеры оценили шансы российского теннисиста Даниила Медведева выиграть хотя бы один турнир Большого шлема (ТБШ) в 2026 году. Об этом сообщает Betonmobile.

На это событие можно поставить с коэффициентом 10,00, что соответствует вероятности в 10 процентов. Победа Медведеве на ближайшем турнире Большого шлема — Australian Open — оценивается коэффициентом 20,00.

Ранее Медведев выиграл первый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2026 году. Россиянин одержал победу на соревнованиях в Брисбене.

Благодаря этой победе Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP. Всего за карьеру российский теннисист заработал почти 49 миллионов долларов призовых.