Роддом Новокузнецка отправил в общую могилу тело сына 13 лет мечтавшей о ребенке женщины

Пациентка роддома в Новокузнецке Хлестунова заявила о запрете увидеть тело сына

Бывшая пациентка роддома в Новокузнецке, где в новогодние праздники 2026 года произошла смерть девятерых младенцев, заявила о запрете врачей увидеть тело ее сына. Слова россиянки приводят «Известия».

Как рассказала бывшая роженица Светлана Хлестунова, ее положили в новокузнецкий роддом в 2020 году. Однако во время родов сын 13 лет мечтавшей о ребенке женщины не выжил. И после того, как врачи сказали ей о смерти мальчика, они запретили Хлестуновой попрощаться с ним. Более того, по ее словам, персонал отправил его тело для похорон в общей могиле.

Россиянка отмечает, что даже пять лет спустя следствие по делу о смерти младенца так ни к чему и не пришло.

О массовых смертях в роддоме Новокузнецка стало известно утром 13 января. В период новогодних праздников в стационаре не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Главврача больницы отстранили от работы, по делу начались задержания.

