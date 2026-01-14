Реклама

Порнозвезде вынесли приговор за отрезанную голову бывшего мужа

Порнозвезда Девин Майклс получила пожизненный срок за расправу над бывшим мужем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Henderson Police Department

В США суд вынес приговор порноактрисе Девин Майклс, которая обвинялась в расправе над бывшим мужем, риелтором Джонатаном Уиллеттом. Как сообщает издание New York Post, его отрезанную голову не удалось найти до сих пор.

За расправу над экс-супругом женщину приговорили к лишению свободы на срок от 20 лет до пожизненного. Кроме того, она получила от восьми до 20 лет лишения свободы за использование оружия. Первый шанс ходатайствовать об условно-досрочном освобождении представится ей лишь через 28 лет.

Порнозвезду судят уже второй раз. В 2024 году она пошла на сделку со следствием и признала вину в обмен на досрочное освобождение через 15 лет. Однако во время оглашения приговора она вновь заявила о своей невиновности, поэтому дело отправили на повторное рассмотрение.

Майклс и Уиллетт поженились в 2012 году и развелись в 2018-м, позднее женщина вышла замуж за его сына. 6 августа 2023 года мать Уиллетта обнаружила его обезглавленное тело, завернутое в одеяла и обработанное химикатами.

На допросе Майклс рассказала, что ударила Уиллетта «чем-то вроде подсвечника», когда делала ему массаж в спальне. «Он ничего не сказал. Просто перестал двигаться», — утверждает она. Затем она отрезала ему голову, увезла ее домой в корзине для белья и выбросила в мусорный бак.

Ранее сообщалось, что в Австралии собака нашла человеческий череп. Предположительно, он принадлежал мужчине, с которым расправилась звезда реалити-шоу Beauty and the Geek Тамика Чессер.

