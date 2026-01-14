Появились кадры разрушений после атаки ВСУ на столицу региона России

Губернатор Слюсарь опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

В сети появились кадры с разрушениями после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону. Видео с последствиями налета беспилотников на региональную столицу опубликовал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

На первой записи видно поврежденную многоэтажку, на верхних этажах которой заметна копоть от пожара. Под окнами здания разбросаны обломки. На втором ролике запечатлена территория частного дома с разрушенной постройкой.

По словам Слюсаря, жертвой пожара в многоэтажке стал проживавший там мужчина. В загоревшейся квартире также находились его жена и ребенок, которые успели выйти в коридор. Сейчас им оказывают помощь медики. Еще два человека остаются в больнице. «На месте продолжают работу саперы. После завершения обследования территорий начнет работу оценочная комиссия для документирования ущерба», — добавил губернатор.

Ранее в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Александр Скрябин распорядился организовать обход для оценки и фиксации ущерба, а также развернуть пункт временного размещения и питания.

ВСУ атаковали столицу области в ночь на 14 января. Обломки одного из беспилотников влетели в квартиру на 14 этаже многоквартирного дома, что привело к пожару. Также сообщалось о повреждении промпредприятия и других жилых зданий.