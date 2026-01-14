Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 14 января 2026Мир

Президент Сербии рассказал о новой встрече с сыном Трампа

Вучич рассказал, что встретил сына Трампа в ОАЭ и ждет его с визитом в Сербию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / AP

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что встретил сына президента США Дональда Трампа-младшего в ОАЭ и ждет его с очередным визитом в Сербию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Человек встал, чтобы поздороваться. (...) Ожидаю его скоро в Белграде», — сказал сербский лидер.

По итогам последней встречи с Трампом-младшим, прошедшей в Белграде весной 2025 года, Вучич заявил, что Соединенные Штаты вряд ли снимут с санкции с сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), крупная доля в которой принадлежит российским акционерам, до урегулирования конфликта на Украине.

Ранее министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала, что США выдало NIS временную лицензию, которая позволит компании вести оперативную деятельность до 23 января 2026 года.

До этого агентство Reuters сообщало, что власти Соединенных Штатов дали руководству NIS три месяца на то, чтобы найти покупателя российской доли, назвав крайним сроком 24 марта 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Раскрыта фабула дела бывшего вице-губернатора российского региона

    Правые политики Европы поддержали Орбана перед выборами

    Россиянам назвали худший месяц для поиска работы

    Развеян популярный миф о Windows

    ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы

    Священник РПЦ заявил о необходимости наказывать целителей и шаманов

    Полицейский оказался наводчиком ракетно-бомбовых ударов по Херсону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok