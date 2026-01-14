Президент Сербии рассказал о новой встрече с сыном Трампа

Вучич рассказал, что встретил сына Трампа в ОАЭ и ждет его с визитом в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что встретил сына президента США Дональда Трампа-младшего в ОАЭ и ждет его с очередным визитом в Сербию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Человек встал, чтобы поздороваться. (...) Ожидаю его скоро в Белграде», — сказал сербский лидер.

По итогам последней встречи с Трампом-младшим, прошедшей в Белграде весной 2025 года, Вучич заявил, что Соединенные Штаты вряд ли снимут с санкции с сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), крупная доля в которой принадлежит российским акционерам, до урегулирования конфликта на Украине.

Ранее министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала, что США выдало NIS временную лицензию, которая позволит компании вести оперативную деятельность до 23 января 2026 года.

До этого агентство Reuters сообщало, что власти Соединенных Штатов дали руководству NIS три месяца на то, чтобы найти покупателя российской доли, назвав крайним сроком 24 марта 2026 года.