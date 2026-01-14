Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:28, 14 января 2026Наука и техника

Применение Abrams и Leopard на Украине описали словами «горят не хуже спичек»

Применение западных танков Abrams и Leopard на Украине назвали провалом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Переданные Киеву танки Abrams, Challenger 2 и Leopard назвали одним из главных провалов западного оружия на Украине. О недостатках машин рассказали в публикации Life.ru.

Применение западной бронетехники описали словами «горят не хуже спичек». Машины иностранного производства, которые использовали в ходе провального контрнаступления Киева, регулярно поражали российскими дронами и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК).

«Танки, которые назывались лучшими из лучших и всегда возглавляли рейтинги, на деле вспыхивали не хуже старых советских сородичей. Впервые в истории были уничтожены Challenger 2, сгорели десятки Abrams, а немецкие "кошки" сами стали добычей российских дроноводов и операторов ПТРК», — пишет издание.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

Автор подчеркнул, что ситуацию не изменила даже доработка танков, которые на Украине оснащают динамической защитой «Контакт-1». При этом дополнительная защита увеличивает массу изначально тяжелых машин.

В ноябре американское издание The National Interest писало, что Киев не смог эффективно использовать западные танки, включая разрекламированные Leopard, из-за особенностей эксплуатации иностранной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Применение Abrams и Leopard на Украине описали словами «горят не хуже спичек»

    В роддоме Новокузнецка одна из женщин родила на полу

    Раскрыта связь между употреблением алкоголя и деменцией

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    Стал известен новый директор Третьяковской галереи

    Скабеева одной фразой прокомментировала сравнение Украины с концлагерем

    Следовавший в Таиланд самолет попал в турбулентность и вызвал панику на земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok