Раскрыта связь между употреблением алкоголя и деменцией

Психиатр Топивала: Алкоголь ускоряет старение мозга и приводит к деменции

Алкоголь может ускорить биологическое старение мозга, заявила врач-психиатр Аня Топивала. Связь между употреблением спиртного и появлением деменции она раскрыла в беседе с HuffPost.

Специалистка подчеркнула, что чем дольше человек злоупотребляет алкоголем, тем выше становится риск когнитивных нарушений. По ее словам, долгосрочное воздействие этилового спирта приводит к разрушению клеток мозга, а с возрастом провоцирует развитие болезни Альцгеймера или сосудистой деменции.

Для снижения этого риска она посоветовала пить не более 14 порций спиртных напитков в неделю. При этом, по ее словам, важно распределить эту норму на три или четыре дня так, чтобы несколько дней в неделю провести вообще без алкоголя.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что угрозы, ультиматумы и скандалы не помогут бросить пить. По его словам, при запущенном алкоголизме помогут только специалисты, а в более легких случаях, лучше говорить, демонстрируя человеку свою заботу и беспокойство.