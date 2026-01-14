Реклама

17:34, 14 января 2026Бывший СССР

Раскрыты новые подробности об оказавшемся мошенником новом главе Минобороны Украины

Новый глава Минобороны Украины Федоров долгие годы был мошенником
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров долгие годы обманывал людей при помощи специального центра мошенничества, базировавшегося в Запорожье. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Федоров и его напарники разводили людей на протяжении нескольких лет. Скам-центр базировался в Запорожье: там закупали телефоны, сим-карты и регистрировали сайты. Банковские карточки, куда жертвы переводили деньги, заводили на подставных лиц», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что речь о сайте «Инноцентр», который за деньги предлагал девушкам якобы методики быстрого похудения. Также центр наладил постоянный доход за счет мошеннических звонков, где злоумышленники притворялись сотрудниками силовых структур. Известно, что будущий глава Минобороны Украины должен был находить для коллег номера потенциальных жертв.

2 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене главы оборонного ведомства, указав на министра цифровой трансформации Михаила Федорова. До этого Минобороны возглавлял Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность премьер-министра Украины. Он был переназначен на должность главы Минэнерго.

