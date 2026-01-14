Реклама

Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

Майя Назарова

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Власти Кузбасса до сих не связывались с родителями младенцев, умерших за новогодние праздники в роддоме №1 в Новокузнецке. О бездействии правительства россияне сообщили Telegram-каналу Shot.

Семьи жертв трагедии поделились, что им не предложили помощь ни в руководстве Кемеровской области, ни в местном Минздраве.

Родителям предоставили заключения врачей. Однако семьи не согласны с указанными в них причинами гибели. В справках говорится, что к трагедии привели инфекции плода, накопление лимфы в плевральной полости и тяжкие инфекции во время родов.

Матери уверены, что врачи хотят снять с себя ответственность за заражение. Тела младенцев пока находятся на экспертизе у следователей, только после завершения их отдадут родным.

О трагедии в роддоме в Кемеровской области стало известно 13 января. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

