Россия поднялась в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

Россия поднялась на 46-ю строчку в рейтинге паспортов Henley&Partners

Россия вновь поднялась на 46-ю строчку в мировом рейтинге стран с самыми «сильными паспортами». Об этом говорится на сайте Henley&Partners.

Это место РФ разделила с Турцией — граждане обеих стран могут посещать без визы 113 государств. На первом месте рейтинга вновь расположился Сингапур — жителям этой азиатской страны доступны безвизовые поездки в 193 государства. Вторую строчку заняли Южная Корея и Япония, а третью — Дания.

Еще в декабре 2025 года Россия находилась на 49 позиции в рейтинге Henley&Partners.

Ранее сообщалось, что власти России и Индии задумались об отмене виз для туристических групп. Премьер-министр этой страны Азии Нарендра Моди заявил, что путь к 30-дневному безвизу откроют в ближайшее время.