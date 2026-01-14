Россиян призвали ждать изменения сумм в квитанциях за ЖКХ

Депутат Панеш: В 2026 году за тепло будут платить только в сезон отопления

В 2026 году плата за отопление в России будет начисляться только в сезон подачи тепла. Об этом россиянам в разговоре с Life.ru напомнил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Россияне могут столкнуться с ростом зимних платежей, вызванным переходом на оплату в отопительный период, корректировкой на основе фактического потребления предыдущего года, ежегодной индексацией тарифов или ошибками в данных. Чаще всего неточности возникают из-за неправильно указанной площади квартиры или числа зарегистрированных жильцов, неправильным применением тарифов, начислением услуг, которыми не пользуются владельцы жилья и расхождениями между показаниями приборов и данными квитанции.

По словам депутата, резкий рост платежа без очевидной причины является основанием для письменного обращения в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ) с требованием провести проверку расчетов и дать разъяснения. Если проблема не решается, следует обратиться в Государственную жилинспекцию региона, Роспотребнадзор или прокуратуру.

Требовать перерасчета за отопление россияне могут при оказании некачественной услуги. Например, если в сезон отопления температура в жилых комнатах и кухне опускается ниже плюс 18 градусов, в угловых комнатах — ниже плюс 20 градусов, в ванной ниже плюс 25 градусов. При температуре в жилой комнате ниже плюс 14 градусов оплата за отопление не начисляется вообще.

Для перерасчета в квартире нужно измерить температуру сертифицированным термометром и предоставить акт УК. За каждый градус отклонения от нормы сумма снижается на 0,15 процента за час.