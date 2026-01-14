Реклама

Россияне пожаловались на грязные пляжи на популярном курорте Азии

Россияне приехали на остров Фукуок во Вьетнаме и увидели зеленую воду в море
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nach-Noth / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы пожаловались на грязные пляжи на острове Фукуок во Вьетнаме. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Разочарование у россиян вызвал известный пляж популярного курорта Азии — Кхем. Он славится своей чистотой, однако соотечественники, приехавшие отдохнуть туда в январе, увидели зеленую от фитопланктона воду у берега.

Аналогичная ситуация наблюдается и на пляже Бай Сао в 15 минутах от Кхема, заверили путешественники из России. По их словам, еще 12 января море в этом районе было прозрачным. «Как вода за сутки стала такой? Там же даже водорослей не было», — удивились отдыхающие. Многие винят жару и безветрие, при которых бактерии размножаются быстрее, а другие уверены, что в воду что-то слили.

Опытные путешественники считают, что южное и юго-восточное побережья Фукуока — не самый удачный выбор для отпуска в январе. «До апреля не сезон. Ветер, море постоянно приносит грязь. Сейчас лучше ехать на запад и север», — советуют они. Однако известно, что 12 января на одном из пляжей на северо-западе острова прорвало канализацию.

Ранее россияне пожаловались на нашествие медуз на курорте Азии. Речь шла об индийском Гоа.

