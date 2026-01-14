Реклама

Спорт
23:18, 14 января 2026Спорт

Россиянин поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 600 тысяч рублей

Победа «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги принесла россиянину 600 тысяч рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heppell / Reuters

Россиянин поставил на победу «Манчестер Сити» в матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» и выиграл 600 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на победу команды Хосепа Гвардиолы с коэффициентом 2,50. Сумма ставки составила 266 355 рублей, а победа «Сити» принесла беттору 665 887 рублей.

Первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом» прошел 13 января. Клуб из Манчестера одержал победу со счетом 2:0. Первый мяч на 53-й минуте встречи забил Антуан Семеньо, второй — Райан Шерки в добавленное ко второму тайму время.

13 января сообщалось, что россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл. Клиент букмекерской конторы потерял полмиллиона рублей, поставив на победу сливочных над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. «Барселона» победила со счетом 3:2.

