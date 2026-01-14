Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 14 января 2026Россия

Российский депутат назвал Гренландию «яблоком раздора» между США и рядом стран

Шеремет: Гренландии уготовлена участь яблока раздора между США и Западом
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Metelitsa / Global Look Press

Гренландия может стать яблоком раздора между Соединенными Штатами Америки (США) и западноевропейскими странами. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Государственной Думы России от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По словам депутата, на острове столкнулись интересы: с одной стороны — Америки, которая будет стремиться поглотить Гренландию любой ценой, с другой — западноевропейской Дании, для которой потеря острова станет геополитическим поражением и потерей имиджа.

Ранее же президент Америки Дональд Трамп высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Вместе с тем, спецпосланник США по северному острову Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала Гренландию после Второй мировой войны в обход норм ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Появились подробности конфликта Пригожина с Шойгу из-за снарядов

    Мужчина не узнал собственную дочь и несколько месяцев смотрел порно с ее участием

    Главком НАТО обратил внимание на корабли России и Китая в одном регионе

    Стало известно о желании Трампа избавиться от влияния России в одной стране

    На Западе обратили внимание на превосходство Су-35 над F-16 и Mirage в боях на Украине

    Суд уже приостанавливал работу оперблока больницы российского роддома

    Уничтожение пункта управления БЛА ВСУ сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok