Россия
12:07, 14 января 2026Россия

Российский депутат попал под обстрел в зоне СВО и показал это на видео

Депутат гордумы Салехарда Новицкий попал под обстрел в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Депутат гордумы Салехарда Иван Новицкий попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Этот момент был снят на видео, которое мужчина опубликовал в Telegram.

На кадрах депутат, сидя в укрепленном сооружении, передает беспилотник Mavic одному из бойцов. В этот момент рядом с ним происходит взрыв, на записи видна яркая вспышка. «Уууу», — произносит от неожиданности Новицкий. Судя по его дальнейшим действиям, травм депутат не получил.

На каком участке линии соприкосновения была сделана запись, не уточняется.

Ранее под обстрел в зоне СВО попали депутаты государственного собрания Башкирии. Они, как и Новицкий, отправились на передовую с гуманитарной миссией. Их автомобиль атаковал беспилотник.

