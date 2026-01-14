Российский хоккеист клуба НХЛ рассказал о поразившей его вещи в США

Любушкин: На родео поразило, как можно ездить на лошади на такой скорости

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс» Илья Любушкин рассказал о вещи, которая поразила его в США. Об этом сообщает ТАСС.

Игрок отметил, что ходил на родео. «Меня поразило, я никогда не видел, что на такой скорости можно на лошадях ездить», — отметил Любушкин.

«Эта культура в целом интересна, хотя сказать, что я приобщился к этому, не могу», — заявил хоккеист. Он добавил, что не покупал себе ковбойскую шляпу.

Любушкин выступает в НХЛ с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 34 матча в регулярном чемпионате за «Даллас», в которых забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.