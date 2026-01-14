Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:40, 14 января 2026Путешествия

Самолет с 221 пассажиром жестко сел в США и повредил все шасси

Fox News: Самолет повредил все восемь шасси после жесткой посадки в Атланте
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @yashodunn / Fox 5 Atlanta / Fox News

Самолет с 221 пассажиром жестко сел в аэропорту Атланты, США, и повредил все восемь шасси. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел 6 января в воздушной гавани Хартсфилд-Джексон. Борт летел из Лимы, Перу. По рассказам пассажиров, они насторожились из-за громкого звука колес во время торможения. Один из очевидцев — сотрудник аэропорта — написал в социальной сети, что услышал громкие хлопки, а затем увидел дым на взлетно-посадочной полосе. «Один из коллег сказал, что самолет приземлился так жестко, что повредил все шины», — добавил он.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. 221 пассажира не выпускали из салона на протяжении двух часов после посадки. Неназванный авиационный эксперт, в свою очередь, пояснил, что произошедшее могло быть вызвано не резким столкновением борта с землей, а возможной неисправностью автоматической тормозной системы.

Ранее пассажирский самолет подпрыгнул на взлетной полосе во время посадки и попал на видео. Инцидент произошел в Дублине, Ирландия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    На Западе сочли сигналом удар российского «Орешника»

    Москвич придумал необычный способ занять парковочное место

    В России ужесточат контроль за снятием наличных

    В США оценили «одуванчики» российских танков

    ОПГ разработала схему вымогательств при помощи интернет-знакомств в российском регионе

    Строительный кран обрушился на поезд с туристами в Таиланде и попал на видео

    Телезвезда рассказала о предложении незнакомца провести ночь за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok