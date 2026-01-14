Реклама

03:01, 14 января 2026Забота о себе

Сексолог оценила вероятность наступления одновременного оргазма у мужчины и женщины

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина назвала одновременный оргазм у партнеров редким явлением. В своем Telegram-канале она оценила вероятность его наступления.

Как отметила Мелехина, одновременный оргазм — это больше удача, нежели результат использования определенной техники. «Это про глубокое, почти телепатическое знание друг друга, которое приходит с годами. Или про особый момент полного растворения, когда ты настолько отдаешься ощущениям, что контроль уходит. И тогда это может случиться», — написала она.

Специалистка призвала не гнаться за одновременным оргазмом, поскольку из-за этого человек может перестать испытывать удовольствие во время секса и начнет воспринимать секс как работу с жестким дедлайном. Мелехина же заверила, что одновременный оргазм может наступить именно тогда, когда мужчина и женщина перестают стремиться к нему, поскольку благодаря этому исчезает напряжение.

Ранее сексолог Алина Михайлова рассказала о причинах отсутствия у мужчины желания заниматься сексом. Она считает, что так происходит, когда в паре имеется скрытый конфликт.

