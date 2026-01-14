Российский сенатор заявил о затягивании Киевом конфликта на Украине

Сенатор Басюк: Киев затягивает конфликт на Украине продлением мобилизации

Продление военного положения и мобилизации на Украине является признанием Киева в затягивании вооруженного конфликта, рассказал замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. Об этом пишет ТАСС.

Сенатор напомнил, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию до мая 2026 года.

«Это прямое признание того, что киевский режим не видит для себя иного сценария, кроме затягивания конфликта ценой жизней собственных граждан», — подчеркнул он.

По мнению политика, украинское руководство не хочет мира, а планирует воевать «до последнего».

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что европейские государства стремятся затянуть урегулирование конфликта на Украине.