19:21, 14 января 2026Путешествия

Шасси самолета задымились после приземления в аэропорту Европы

ERR: Задымление шасси борта Finnair заметили после его приземления в Хельсинки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Dushlik / Shutterstock / Fotodom  

Шасси самолета авиакомпании Finnair задымились после приземления в аэропорту Хельсинки (Финляндия). Об этом сообщает ERR.

Инцидент произошел вечером 13 января. Самолет Finnair прилетел в столицу Финляндии из Осло (Норвегия). Уточняется, что задымление заметили работники воздушной гавани Европы после того, как борт сел, и большая часть пассажиров покинула его. Экстренные службы аэропорта Хельсинки сообщают, что от тормоза на шасси шли искры.

Предположительно, загорелась смазка тормозной системы. Для устранения проблемы на месте работали 15 единиц техники, при этом тушение не потребовалось. Также ситуация не создала проблемы для высадки пассажиров.

Ранее пассажирское воздушное судно застряло в снежной куче в московском аэропорту Домодедово. Инцидент попал на видео.

