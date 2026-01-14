Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:20, 14 января 2026Интернет и СМИ

Скабеева одной фразой прокомментировала сравнение Украины с концлагерем

Скабеева согласилась с заявлением Тимошенко, сравнившей Украину с концлагерем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Peter Druk / XinHua / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева одной фразой прокомментировала высказывание главы фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко, сравнившей Украину с концлагерем после того, как в ее офис пришли с обысками по подозрению в подкупе народных депутатов. Об этом Скабеева написала в своем Telegram-канале.

Тимошенко возмутилась тем, что ее частные телефонные разговоры были обнародованы. Она отметила, что в личном общении имела право на эмоции и критику. «Мы не имеем права кого-то критиковать или о ком-то что-то хорошее сказать? Это что, концлагерь?» — высказалась политик.

«В чем не права?» — согласилась Скабеева с заявлением Тимошенко.

Ранее стало известно, кто записывал телефонные разговоры с Тимошенко, чтобы передать их Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Отмечалось, что это делал народный депутат Сергей Кузьминых, завербованный НАБУ.

14 января в офис Тимошенко пришли с обысками. НАБУ подозревает ее в том, что она подкупала народных депутатов и покупала голоса «за» или «против» в конкретных законопроектах. За подобное правонарушение украинскому политику грозит до десяти лет тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Применение Abrams и Leopard на Украине описали словами «горят не хуже спичек»

    В роддоме Новокузнецка одна из женщин родила на полу

    Раскрыта связь между употреблением алкоголя и деменцией

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    Стал известен новый директор Третьяковской галереи

    Скабеева одной фразой прокомментировала сравнение Украины с концлагерем

    Следовавший в Таиланд самолет попал в турбулентность и вызвал панику на земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok