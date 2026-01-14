Скабеева одной фразой прокомментировала сравнение Украины с концлагерем

Скабеева согласилась с заявлением Тимошенко, сравнившей Украину с концлагерем

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева одной фразой прокомментировала высказывание главы фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко, сравнившей Украину с концлагерем после того, как в ее офис пришли с обысками по подозрению в подкупе народных депутатов. Об этом Скабеева написала в своем Telegram-канале.

Тимошенко возмутилась тем, что ее частные телефонные разговоры были обнародованы. Она отметила, что в личном общении имела право на эмоции и критику. «Мы не имеем права кого-то критиковать или о ком-то что-то хорошее сказать? Это что, концлагерь?» — высказалась политик.

«В чем не права?» — согласилась Скабеева с заявлением Тимошенко.

Ранее стало известно, кто записывал телефонные разговоры с Тимошенко, чтобы передать их Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Отмечалось, что это делал народный депутат Сергей Кузьминых, завербованный НАБУ.

14 января в офис Тимошенко пришли с обысками. НАБУ подозревает ее в том, что она подкупала народных депутатов и покупала голоса «за» или «против» в конкретных законопроектах. За подобное правонарушение украинскому политику грозит до десяти лет тюрьмы.