Путешествия
20:19, 14 января 2026

Следовавший в Таиланд самолет попал в турбулентность и вызвал панику на земле

Самолет Etihad попал в турбулентность и вызвал панику в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nutkamol komolvanich / Shutterstock / Fotodom  

Следовавший на Пхукет, Таиланд, самолет авиакомпании Etihad попал в турбулентность и вызвал панику на земле. Об этом пишет The Phuket News.

14 января в тайских социальных сетях распространились неподтвержденные сообщения о том, что несколько пассажиров рейса Etihad якобы получили травмы в полете из-за турбулентности. По некоторой информации, самолет и вовсе разбился. На фоне этого в аэропорту Пхукета перевели все экстренные службы в повышенную готовность.

Позже за сообщениями последовало официальное разъяснение воздушной гавани острова Пхукет. В нем говорилось, что борт благополучно сел в 11:55 утра по местному времени. Кроме того, пояснялось, что решение о мобилизации работников служб реагирования было принято в качестве меры предосторожности после того, как борт сообщил, что попал в зону турбулентности.

Ранее стюардесса российской авиакомпании во время полета получила травму позвоночника из-за губной помады. Она наклонилась, чтобы взять косметику, и ударилась головой о выдвижной стол.

