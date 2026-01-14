Следовавший в Таиланд самолет попал в турбулентность и вызвал панику на земле

Следовавший на Пхукет, Таиланд, самолет авиакомпании Etihad попал в турбулентность и вызвал панику на земле. Об этом пишет The Phuket News.

14 января в тайских социальных сетях распространились неподтвержденные сообщения о том, что несколько пассажиров рейса Etihad якобы получили травмы в полете из-за турбулентности. По некоторой информации, самолет и вовсе разбился. На фоне этого в аэропорту Пхукета перевели все экстренные службы в повышенную готовность.

Позже за сообщениями последовало официальное разъяснение воздушной гавани острова Пхукет. В нем говорилось, что борт благополучно сел в 11:55 утра по местному времени. Кроме того, пояснялось, что решение о мобилизации работников служб реагирования было принято в качестве меры предосторожности после того, как борт сообщил, что попал в зону турбулентности.

