Собчак анонсировала поездку в Европу и рассказала о связанной с ней надежде

Собчак выразила надежду, что после 2026 года в Европу станет летать удобнее

Телеведущая Ксения Собчак анонсировала поездку в Европу и выразила связанную с ней надежду. Как призналась журналистка в своем Telegram-канале, она рассчитывает, что добираться туда из России станет удобнее после 2026-го года.

К публикации журналистка прикрепила видео, на котором она танцует на концерте артиста Валерия Леонтьева под песню «Дельтаплан». «Мой дельтаплан готов лететь дальше, и не в Москву пока. А в хитропостроенную систему командировок. Потому что сейчас через Таиланд в Европу все равно удобнее, чем через Москву. Но, надеюсь, это последний такой год», — написала телеведущая.

Ранее Собчак отреагировала на обвинения в том, что у гостей ее интервью были проблемы после выхода интервью с ними. Она заявила, что многие из ее героев не хотели брать на себя ответственность за то, что сказали в ходе беседы.

До этого ведущая рассказала, во сколько встает по утрам. Собчак призналась, что просыпается не раньше 10:30, что считает роскошью.