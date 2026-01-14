Реклама

Сотни застрявших в российском аэропорту пассажиров попали на видео

В аэропорту Краснодара задержали вылеты 26 рейсов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Обстановка в российском аэропорту, в котором застряли сотни пассажиров, попала на видео очевидцев. Кадры с места событий публикует Telegram-канал Kub Mash.

На данный момент на аэродроме Краснодара задержали вылет 26 рейсов. На прием ожидается три борта. Причиной задержки стала угроза атак беспилотников. По словам очевидцев, некоторые авиакомпании отправляют клиентов на автобусах до Минеральных Вод, чтобы пересадить на другие лайнеры.

Ранее сообщалось, что в воздушной гавани Краснодара задержались 13 самолетов. Опоздание от графика одного из судов составило более 39 часов.

