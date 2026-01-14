Минюст США опубликовал правовые обоснования операции в Венесуэле

WSJ: США обосновали операцию в Венесуэле призывами оппозиции к свержению Мадуро

Министерство юстиции США опубликовало меморандум, в котором санкционированная президентом Штатов Дональдом Трампом операция по похищению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро обосновывается ее поддержкой со стороны венесуэльской оппозиции. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что американский Минюст обнародовал отредактированную версию 22-страничного меморандума с вымаранными фрагментами, однако источникам WSJ удалось ознакомиться с полной версией документа. «За несколькими толстыми черными линиями скрывается еще одно оправдание: лоббирование оппозиции "могло быть истолковано" как просьба законного правительства Венесуэлы сместить узурпатора в Каракасе», — утверждается в публикации.

В качестве правовых обоснований и прецедентов, объясняющих законность действий администрации Трампа, в документе указаны «конституционные полномочия президента на проведение военных операций», а также продолжающиеся операции США по борьбе с наркотиками в Латинской Америке и прежние миссии, в рамках которых американские военные были задействованы для поимки предполагаемых террористов.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот якобы из «Википедии», в котором указано, что с января 2026 года он исполняет обязанности президента Венесуэлы. В ответ временная глава страны Делси Родригес заявила, что Венесуэлой управляет законное правительство.