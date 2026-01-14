Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:58, 14 января 2026Наука и техника

Стало известно о возможном столкновении астероида с Землей

Железнов: Открытый 14 января астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

Астероид CE2XZW2, который обнаружили 14 января, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей. Об этом заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов в беседе с РИА Новости.

Астроном сообщил, что номинальная орбита астероида составляет 3000 километров от центра Земли. «Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — отметил эксперт.

По словам Железнова, на данный момент не хватает данных для определения точной даты столкновения. Он дополнил, что астероид CE2XZW2 может врезаться в Землю уже сегодня. Астроном отметил, что орбита недавно открытых астероидов пока определена неточно. Со времени точность этих данных возрастает, поэтому, вероятно, Земля может выйти из области, где ожидается пролет астероида.

По данным специалиста, размеры астероида достигают 20 метров. Железнов подчеркнул, что небесные тела с таким размером без исключений взрываются в атмосфере Земли. Он заключил, если астероид окажется в атмосфере Земли, то до поверхности планеты долетят небольшие обломки тела.

Ранее историк космонавтики Александр Железняков назвал планы главы компании SpaceX Илона Маска по масштабному освоению космоса фантастикой. Он отметил, что Маск не увидит межзвездной экспедиции, но может застать путешествие в пределах Солнечной системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    На Западе сочли сигналом удар российского «Орешника»

    Москвич придумал необычный способ занять парковочное место

    В России ужесточат контроль за снятием наличных

    В США оценили «одуванчики» российских танков

    ОПГ разработала схему вымогательств при помощи интернет-знакомств в российском регионе

    Строительный кран обрушился на поезд с туристами в Таиланде и попал на видео

    Телезвезда рассказала о предложении незнакомца провести ночь за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok