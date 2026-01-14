Стало известно о возможном столкновении астероида с Землей

Железнов: Открытый 14 января астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей

Астероид CE2XZW2, который обнаружили 14 января, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей. Об этом заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов в беседе с РИА Новости.

Астроном сообщил, что номинальная орбита астероида составляет 3000 километров от центра Земли. «Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — отметил эксперт.

По словам Железнова, на данный момент не хватает данных для определения точной даты столкновения. Он дополнил, что астероид CE2XZW2 может врезаться в Землю уже сегодня. Астроном отметил, что орбита недавно открытых астероидов пока определена неточно. Со времени точность этих данных возрастает, поэтому, вероятно, Земля может выйти из области, где ожидается пролет астероида.

По данным специалиста, размеры астероида достигают 20 метров. Железнов подчеркнул, что небесные тела с таким размером без исключений взрываются в атмосфере Земли. Он заключил, если астероид окажется в атмосфере Земли, то до поверхности планеты долетят небольшие обломки тела.

Ранее историк космонавтики Александр Железняков назвал планы главы компании SpaceX Илона Маска по масштабному освоению космоса фантастикой. Он отметил, что Маск не увидит межзвездной экспедиции, но может застать путешествие в пределах Солнечной системы.