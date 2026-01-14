Реклама

07:42, 14 января 2026

Страна НАТО нарастила закупки российского газа

Управление по энергорынку Турции: Поставки газа из России выросли на 3 %
Кирилл Луцюк
Фото: РИА Новости

С января по ноябрь 2025 года трубопроводные поставки российского газа в Турцию выросли на 3,4 процента, если сравнивать с аналогичным показателем 2024 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции.

Достигнутый показатель вырос до 18,9 миллиарда кубических метров. В последний месяц осени, Турция получила по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» 1,2 миллиарда кубометров этого энергоносителя.

По итогам 2024 года Россия нарастила трубопроводные поставки газа в эту страну НАТО на 2,6 процента, до чуть более 21 миллиарда кубов.

В декабре 2025 года сообщалось, что турецкая государственная энергетическая компания Botas продлила истекающий в декабре контракт с «Газпромом» на поставку 21,75 миллиарда кубометров природного газа, но только на один год. Такой короткий срок договоренности обосновали неудовлетворенностью стоимостью поставок из России.

До этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа.

