21:14, 14 января 2026

Сухоруков назвал Пугачеву больной и неудовлетворенной

Виктор Сухоруков заявил, что Пугачева обиделась на Россию и обозвала его холопом
Андрей Шеньшаков
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Актер Виктор Сухоруков, известный по роли в культовом фильме «Брат», высказался о своем отношении к Алле Пугачевой, с которой когда-то вместе учился и работал. Его слова передает kp.ru.

Артист признался, что раньше он любил Примадонну, но поменял к ней отношение после скандального интервью, в котором она высказывалась о России и специальной военной операции (СВО). Само интервью Сухоруков назвал «меркантильным».

«Сегодня это пожилая, больная женщина, неудовлетворенная. Это не та певица. Она могла здесь быть королевой эстрады, но сделала свой выбор в сторону обиды на мою страну. Она обозвала меня рабом, холопом», — заявил актер.

Также Виктор поделился историей из прошлого, когда выпускался из ГИТИСа, в котором Алла Борисовна училась на заочном отделении на режиссера эстрады. «Меня оставили спектакль репетировать, я ее выгонял из аудитории. Она тогда была еще молодой Арлекиной. А сегодня другой человек, чужой», — добавил он.

Ранее стало известно, что звезде фильмов «Брат» и «Брат-2», народному артисту Виктору Сухорукову отказались выдать шенгенскую визу.

