Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:43, 14 января 2026Ценности

Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в рекламе бренда нижнего белья Рианны

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) дочь Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе бренда нижнего белья Savage x Fenty. Снимки публикует Page Six.

21-летняя манекенщица стала героиней кампании, приуроченной ко Дню святого Валентина. Помимо Уилсон, в съемке марки, принадлежащей певице Рианне, приняли участие модель Эмма Арлетта, актер Майкл Купер и телезвезда Лови Симона.

В июле 2024 года Дженна Уилсон обвинила Илона Маска в жестокости и самовлюбленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    На Западе сочли сигналом удар российского «Орешника»

    Москвич придумал необычный способ занять парковочное место

    В России ужесточат контроль за снятием наличных

    В США оценили «одуванчики» российских танков

    ОПГ разработала схему вымогательств при помощи интернет-знакомств в российском регионе

    Строительный кран обрушился на поезд с туристами в Таиланде и попал на видео

    Телезвезда рассказала о предложении незнакомца провести ночь за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok