Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в рекламе бренда нижнего белья Рианны

Трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) дочь Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе бренда нижнего белья Savage x Fenty. Снимки публикует Page Six.

21-летняя манекенщица стала героиней кампании, приуроченной ко Дню святого Валентина. Помимо Уилсон, в съемке марки, принадлежащей певице Рианне, приняли участие модель Эмма Арлетта, актер Майкл Купер и телезвезда Лови Симона.

В июле 2024 года Дженна Уилсон обвинила Илона Маска в жестокости и самовлюбленности.