Экономика
18:25, 14 января 2026Экономика

ЦБ понизил курсы доллара и евро в России

Центробанк понизил на 28 и 20 копеек официальные курсы доллара и евро в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальные курсы доллара и евро в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 15 января, составят 78,57 рубля, а европейской — 92,2 рубля. Для сравнения, в среду, 14 января, курс доллара находился на уровне 78,85 рубля, евро — в районе 92,4 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки ведущих мировых валют на 28 и 20 копеек соответственно.

Нынешний курс рубля ряд экспертов называет излишне крепким. Более оптимальным вариантом для российской экономики, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, стал бы коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе отечественные экспортеры смогли бы нарастить выручку, а федеральный бюджет — поступления, в том числе от продажи сырья (нефти и газа).

Последнее, подчеркивал руководитель финансовой организации, особенно важно с учетом проблемы растущего дефицита госказны и кризисной ситуации в ключевых отраслях российской экономики. Текущие же котировки рубля Костин назвал вредными как для отечественных компаний, ориентированных на внешние рынки, так и для федерального бюджета. Рассчитывать на дополнительную господдержку представителям проблемных отраслей в сложившихся реалиях будет крайне сложно, посетовал он.

