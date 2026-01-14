Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:09, 14 января 2026Экономика

Цены еще на один драгоценный металл достигли максимума

Золото вслед за серебром рекордно подорожало на бирже Comex
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sven Hoppe / dpa / Getty Images

В ходе торгов в среду, 14 января, золото вслед за серебром продемонстрировало рекордное подорожание. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

На пике котировки золота вплотную приблизились к психологической отметке в 4650 долларов за тройскую унцию. К 18:00 по московскому времени котировки драгметалла опустились до уровня примерно в 4618 долларов. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,4 процента.

Ранее на бирже Comex рекордно подорожало серебро. Котировки этого драгметалла в моменте сначала превысили отметку в 88 долларов за тройскую унцию, а вскоре преодолели планку в 91 доллар, что стало новым историческим максимумом.

Эксперты объясняют стремительный рост цен на основные драгметаллы с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отнес в том числе смягчение риторики руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США касательно дальнейших шагов по вопросу учетной ставки.

Серебро, отметил он, особенно остро реагирует на такого рода сигналы, так как этот драгметалл широко используется в промышленности — от производства солнечных панелей до выпуска аккумуляторов и микросхем. На ситуацию с ценами на золото и серебро также оказывает влияние напряженная геополитическая ситуация. В подобных условиях участники рынка воспринимают драгметаллы в качестве актива-убежища, что еще сильнее разгоняет мировой спрос на фоне ограниченного предложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об открытии ВС России нового участка фронта

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

    Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

    Звезда «Ландышей» описала покупку квартиры фразой «голодный путь страдания»

    В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

    Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

    Назван главный миф о вреде сахара

    Создатель «Дома-2» раскрыл феномен Бузовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok