Цены еще на один драгоценный металл достигли максимума

Золото вслед за серебром рекордно подорожало на бирже Comex

В ходе торгов в среду, 14 января, золото вслед за серебром продемонстрировало рекордное подорожание. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

На пике котировки золота вплотную приблизились к психологической отметке в 4650 долларов за тройскую унцию. К 18:00 по московскому времени котировки драгметалла опустились до уровня примерно в 4618 долларов. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,4 процента.

Ранее на бирже Comex рекордно подорожало серебро. Котировки этого драгметалла в моменте сначала превысили отметку в 88 долларов за тройскую унцию, а вскоре преодолели планку в 91 доллар, что стало новым историческим максимумом.

Эксперты объясняют стремительный рост цен на основные драгметаллы с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отнес в том числе смягчение риторики руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США касательно дальнейших шагов по вопросу учетной ставки.

Серебро, отметил он, особенно остро реагирует на такого рода сигналы, так как этот драгметалл широко используется в промышленности — от производства солнечных панелей до выпуска аккумуляторов и микросхем. На ситуацию с ценами на золото и серебро также оказывает влияние напряженная геополитическая ситуация. В подобных условиях участники рынка воспринимают драгметаллы в качестве актива-убежища, что еще сильнее разгоняет мировой спрос на фоне ограниченного предложения.