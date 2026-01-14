Турист упал с пятого этажа отеля в Таиланде и оказался в критическом состоянии

31-летний турист из Франции выпал с балкона пятиэтажного отеля в Паттайе

Отдыхавший в Таиланде турист упал с пятого этажа отеля и выжил. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 14 января в районе Наклуэа в Паттайе. Заселившийся шесть дней назад в пятиэтажную гостиницу 31-летний турист из Франции выпал с балкона своего номера и оказался в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой. Очевидцы происшествия вызвали спасателей, которые заметили сильный запах перегара, исходящий от путешественника.

Мужчине оказали помощь на месте, его госпитализировали. Расследование показало, что незадолго до падения иностранец выпивал спиртные напитки и разговаривал по телефону. Полиция установила, что несчастный случай произошел из-за сильного опьянения.

Это происшествие стало вторым за неделю. Ранее голый турист из Бельгии вывалился из окна седьмого этажа отеля в Паттайе.