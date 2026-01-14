Украине пообещали больше атак по судам в Черном море

Дандыкин: Россия начала бить по судам Киева, чтобы отрезать страну от моря

Недавний российский удар по связанным с Украиной судам прокомментировал в беседе с «Царьградом» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что подобная атака произошла не впервые, Москва уже давно это делает, однако теперь Украину ждет все больше подобных ударов — армия РФ, по его словам, начала выполнять то, что ранее сказал глава государства Владимир Путин — отрезать противника от Черного моря.

Он отметил, что сейчас может идти наращивание сил в этом направлении. В частности, конкретно операторов беспилотных летательных аппаратов. Украинская сторона, вероятно, уже вскоре в полном объеме сможет прочувствовать на себе эту новую силу на просторах Черного моря, уверен Дандыкин.

«Мы уже БЭКом утопили корабль у Симферополя разведывательный Украины. Но это БЭКи. Кстати, они тоже будут применяться все чаще. (…) Наверное, комбинированно будет все», — добавил он.

12 января вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба сообщил об атаке дронов на суда в районе порта Одессы. «В эту игру можно играть вдвоем», — прокомментировали произошедшее в российском центре перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».