«Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

Два судна у порта Одессы попали под удар беспилотников

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил об атаке дронов на суда в районе порта Одессы. Один беспилотник ударил по танкеру под флагом Панамы, когда тот ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. Также произошла атака на судно под флагом Сан-Марино, выходившее из порта с грузом кукурузы.

Российский центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» опубликовал видео, снятое беспилотниками в момент атаки. «В эту игру можно играть вдвоем», — говорится в подписи к видео.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» назвал пострадавшие суда «теневым флотом» противника. Ранее стало известно, что иностранное оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступает в страну через украинские порты судами под видом гражданских грузов и перегружается в железнодорожные вагоны. По словам участников подпольной деятельности, грузополучателем нередко указывается Румыния вместо Украины.

Российский военкор Александр Коц пошутил про удар российских беспилотников по судам. Он обратил внимание на заявленные грузы — кукуруза и подсолнечное масло.

Попкорн получился, запасайтесь!

Александр Коц военкор

Украина устроила охоту на российские суда в Черном море

В конце 2025 года Украина открыла охоту на российские танкеры. Судно с грузом подсолнечного масла Midvolga 2, приписанное к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящему под российским флагом, было атаковано украинскими дронами в Черном море на пути в Грузию. До этого у берегов Турции были атакованы два нефтяных танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, следовавшие в Россию. Причем последний дважды попал под удар. Ответственность за удары взяли Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны. Суда были атакованы безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby.

Аналитики отмечают, что цель этих действий — не столько физическое уничтожение теневого флота, сколько повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России.

Президент России Владимир Путин пообещал, что ответные действия со стороны Москвы на атаки Киева на нефтяные танкеры будут обязательно. По словам главы государства, попытки Украины нападать на гражданские суда не приведут к результату и не нарушат поставок.

Одновременно с этим по судам в районе Одессы начали наноситься точечные удары. В частности, российские реактивные беспилотники типа «Герань» атаковали турецкое судно VIVA, которое следовало в Египет с грузом подсолнечного масла. «Абсолютно зеркальная ответка, полностью повторяющая прилет украинского дрона-камикадзе Ан-196 «Лютый» по российскому танкеру», — отметил тогда автор Telegram-канала «Военный Осведомитель».

