Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:01, 14 января 2026Авто

Ушедший из России автогигант признал падение поставок

Reuters: Audi заявила о падении поставок на десятки тысяч автомобилей
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Компания Audi признала, что в 2025 году поставки ее автомобилей упали на 2,9 процента. Об этом сообщило Reuters.

Причинами такой динамики стали тарифы и высокая конкуренция. Если в 2024 году речь шла о поставках 1,67 миллиона машин, то в прошлом году этот показатель упал до 1,62 миллиона. В частности, поставки в Северную Америку обрушились на 12,2 процента, а в Китай — на пять процентов. Впрочем, в Германии был отмечен четырехпроцентный рост.

Летом 2025 года немецкий автопроизводитель Volkswagen AG снизил прогноз годовой выручки своего премиального бренда Audi с 67,5-72,5 миллиарда евро до 65-70 миллиардов. Тогда это связали с влиянием высоких импортных пошлин США и расходов на реструктуризацию.

До этого компания Audi решила приостановить поставки своей продукции в США из-за пошлин, которые ввел американский лидер Дональд Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов

    Тимошенко прокомментировала изобличающие ее пленки НАБУ

    Трамп потребовал от НАТО помощи с Гренландией

    Депутат объяснил фото с курткой за 105 тысяч рублей на заседании Госдумы

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok