Ушедший из России автогигант признал падение поставок

Reuters: Audi заявила о падении поставок на десятки тысяч автомобилей

Компания Audi признала, что в 2025 году поставки ее автомобилей упали на 2,9 процента. Об этом сообщило Reuters.

Причинами такой динамики стали тарифы и высокая конкуренция. Если в 2024 году речь шла о поставках 1,67 миллиона машин, то в прошлом году этот показатель упал до 1,62 миллиона. В частности, поставки в Северную Америку обрушились на 12,2 процента, а в Китай — на пять процентов. Впрочем, в Германии был отмечен четырехпроцентный рост.

Летом 2025 года немецкий автопроизводитель Volkswagen AG снизил прогноз годовой выручки своего премиального бренда Audi с 67,5-72,5 миллиарда евро до 65-70 миллиардов. Тогда это связали с влиянием высоких импортных пошлин США и расходов на реструктуризацию.

До этого компания Audi решила приостановить поставки своей продукции в США из-за пошлин, которые ввел американский лидер Дональд Трамп.