15:19, 14 января 2026

В Госдуме назвали причину отставки главы СБУ Малюка

Депутат Госдумы Журавлев: Отставка Малюка связана с провалами Зеленского
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Отставка главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и другие перестановки в окружении президента Владимира Зеленского связаны с паникой в правящих кругах страны из-за провалов Киева на фронте и в дипломатии. Причину кадровых изменений назвал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru.

О том, что Верховная Рада Украины уволила Малюка с поста главы СБУ, стало известно 13 января. Отставку поддержали 235 парламентариев.

По мнению Журавлева, таким образом Зеленский пытается переложить на своих подчиненных ответственность за неудачи. При этом российский парламентарий подчеркивает, что перестановки «в надежде на чудо» ничего не изменят. «Его [Зеленского] окружение было встроено в коррупционные схемы — так покупались преданность. Каждый из таких Малюков был способен грызть горло ради хозяина, но эффективность оказалась нулевая: фронтовых успехов нет, дипломатия зашла в тупик, от терактов корежит уже самых ярых украинских сторонников в ЕС и США», — считает депутат.

Ранее стало известно об обысках у лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По одной из версий, следственные действия связаны с голосованием за отставку Малюка, что подтверждаться материалами, опубликованными Национальным антикоррупционным бюро Украины.

