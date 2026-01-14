Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:21, 14 января 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на приостановку США виз россиянам

Депутат Журова: Мотивы США приостанавливать выдачу виз россиянам непонятны
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Bokic Bojan / Shutterstock / Fotodom  

Необходимость США приостанавливать выдачу виз россиянам непонятна, поскольку с той стороны не поступала аргументация такого решения или сигналы по угрозам, сказала депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что власти США приняли решение приостановить оформление заявок на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Соответствующее решение было принято в рамках ужесточения контроля за заявителями.

Депутат рассказала, что решение США приостановить выдачу виз россиянам вызывает много вопросов, среди которых есть и гуманитарные причины для исключений. В пример парламентарий привела необходимость поездок в США в связи с семейными обстоятельствами, медицинской помощью или соревнованиями российских спортсменов.

«Есть ряд международных спортивных соревнований, которые проходят на территории Америки. И раз уж нас начали допускать, то нужно будет получать визу. Те ребята, которых допустили только сейчас, они просто физически не успели получить эти визы и не могут даже попытаться поучаствовать в отборе. В любом случае мы понимаем, что это не про права человека и не про возможности», — пояснила Журова.

Депутат также выразила надежду, что МИД проанализирует эту ситуацию, проконсультируется с американской стороной, и тогда будет понимание, как реагировать на это событие.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Так, получить разрешение на въезд можно только в Астане и Варшаве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об открытии ВС России нового участка фронта

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

    Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

    Звезда «Ландышей» описала покупку квартиры фразой «голодный путь страдания»

    В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

    Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

    Назван главный миф о вреде сахара

    Создатель «Дома-2» раскрыл феномен Бузовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok