В Киргизии предложили признать Соловьева персоной нон грата

Депутат из Киргизии Бекешев призвал объявить Соловьева персоной нон грата
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев призвал объявить в стране российского телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата из-за слов о проведении новой спецоперации. Об этом парламентарий сообщил в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

«Недопустимо вбивать клинья между Россией и центральноазиатскими странами, поскольку мы связаны исторически, культурно и в рамках международных площадок. (...) Именно вбиванием клиньев занимается Соловьев», — заявил депутат.

Он выразил уверенность, что МИД Киргизии должен жестко отреагировать на слова Соловьева.

12 января МИД Армении вручил ноту протеста послу России в республике Сергею Копыркину из-за высказываний телеведущего. Ереван посчитал заявление журналиста враждебным проявлением и неприемлемым посягательством на суверенитет страны.

