В Конгрессе США оценили вероятность отправки войск в Гренландию

Спикер Джонсон: Отправка войск США в Гренландию не планируется

Отправка войск США в Гренландию не планируется, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп хочет приобрести остров. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, его слова передает The Hill.

«Объявление войны Гренландии не планируется. Это просто невозможно. Я не ожидаю, что в ближайшее время где-либо появятся американские военные», — сказал он.

По его словам, сейчас покупка Гренландии вызывает интерес у США, поскольку это связано со многими причинами, включая нацбезопасность и полезные ископаемые.

«Я думаю, что президент говорит о том, что объективно должны признавать все: Гренландия имеет стратегическое значение для нас, а также для других стран мира. Поэтому мы должны отнестись к этому очень серьезно», — добавил Джонсон.

Ранее Белый дом опубликовал фото Дональда Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии. Перед этим американский лидер высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.