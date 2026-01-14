Реклама

20:15, 14 января 2026Россия

В ЛДПР прокомментировали ситуацию с фотографиями активистки партии в нижнем белье

В ЛДПР не нашли нарушений в фотографиях активистки партии в нижнем белье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @bogdanova1natalia

Активистка отделения ЛДПР в Липецкой области и член территориальной избирательной комиссии Задонского округа Наталья Богданова не нарушила устав партии публикациями фото в нижнем белье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу реготделения.

Информация о том, что россияне возмутились фотографиями активистки, появилась 14 января. Отмечается, что Богданова в прошлом работала в модельном бизнесе. Сейчас девушка в соцсетях завела две страницы: в одном аккаунте она рассказывает о буднях в партии, в другом — делится эротическими снимками.

В пресс-службе реготделения подчеркнули, что данные снимки являются частью личной жизни человека.

«Согласно уставу нашей политической партии, она ничего не нарушила. Никаких действий, дискредитирующих партию, порочащих ее честь и достоинство, она не совершила, за что мы ее должны наказывать», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее член Совета по правам человека Марина Ахмедова назвала неприемлемым поведение Богдановой. По словам общественницы, она лучше будет сидеть на улице с «бичами», как выражается Богданова, чем общаться с такими политиками, которые позируют «в зазывных позах» в трусах.

