В МЧС прокомментировали инцидент с лифтом в здании в центре Москвы

Спасатели прибыли на место происшествия на улице Фадеева, пострадавших нет

Столичные спасатели прокомментировали инцидент с лифтом в нежилом здании в Москве. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, комментарий экстренных служб приводит Агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в строении на улице Фадеева произошла остановка лифта. Люди покинули его самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В декабре 2025 года москвичи пожаловались на регулярные падения лифтов в доме бизнес-класса. По словам горожан, кабина подъемника за одну поездку могла пару раз дернуться и резко опуститься на этаж. Из-за этого люди стали бояться пользоваться лифтами.

