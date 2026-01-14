В Москве в туалете детсада нашли полуголого мужчину и сняли на видео

В Москве в туалете детского сада нашли постороннего мужчину, пробравшегося в дошкольное учреждение ночью. Видео его задержания опубликовала столичная Росгвардия.

На кадрах видно, как сотрудники вневедомственной охраны выводят из помещения туалета полуголого мужчину. Росгвардейцам он пояснил, что якобы скрывался от преступников. «Тикал от бандитов и пробрался на территорию детского садика», — сказал задержанный.

Как рассказали в федеральной службе, охрану вызвал сторож, услышавший шум на верхнем этаже. Подчеркивается, что 39-летний нарушитель не сопротивлялся и сдался добровольно.

Ранее в Казани голый мужчина разбил окно цветочного магазина, уничтожил товар и провел там ночь. В свою очередь, находившийся в соседнем помещении арендатор, испугавшись, выпрыгнул из окна и сломал ноги.