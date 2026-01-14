Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 14 января 2026Россия

В Москве в туалете детсада нашли полуголого мужчину и сняли на видео

В Москве Росгвардия задержала мужчину, пробравшегося ночью в детский сад
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве в туалете детского сада нашли постороннего мужчину, пробравшегося в дошкольное учреждение ночью. Видео его задержания опубликовала столичная Росгвардия.

На кадрах видно, как сотрудники вневедомственной охраны выводят из помещения туалета полуголого мужчину. Росгвардейцам он пояснил, что якобы скрывался от преступников. «Тикал от бандитов и пробрался на территорию детского садика», — сказал задержанный.

Как рассказали в федеральной службе, охрану вызвал сторож, услышавший шум на верхнем этаже. Подчеркивается, что 39-летний нарушитель не сопротивлялся и сдался добровольно.

Ранее в Казани голый мужчина разбил окно цветочного магазина, уничтожил товар и провел там ночь. В свою очередь, находившийся в соседнем помещении арендатор, испугавшись, выпрыгнул из окна и сломал ноги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал ночную атаку по инфраструктуре Украины

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Билеты на концерт Долиной предложили раздать бесплатно

    АвтоВАЗ раскрыл количество проданных Lada Aura в 2025 году

    Агата Муцениеце решила сбросить лишний вес

    В Москве задержали разбившего зеркало в метро россиянина

    Артемий Лебедев назвал сволочизмом поведение Долиной

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил цены в России и Северной Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok