В одной стране предложили ввести «налог на грех»

TMZ: Кандидат в губернаторы Флориды решил обложить налогом моделей OnlyFans

Кандидат на пост губернатора Флориды Джеймс Фишбек предложил обложить налогом моделей OnlyFans. Об этом сообщает TMZ.

По словам политика, налог в 50-процентов для зарабатывающих на сайте OnlyFans удержит молодежь от продажи своего тела в интернете, к чему их побуждает объективация со стороны общества. Он заявил, что модели должны заниматься чем-то более продуктивным и назвал такую меру «налогом на грех». Вместо того чтобы позировать перед камерами, им стоит стать медсестрами, учительницами или домохозяйками.

«Трясти тем, что дал ей Господь, в интернете. — особенность современного общества, такой вид эксплуатации не был характерен для страны до появления интернета», — пояснил кандидат.

Фишбэк планирует направить доходы от «налога на грех» обратно в школьную систему, пообещав повысить зарплаты учителям, а также обеспечить бесплатное питание в школах. Тем же моделям OnlyFans, кто предпочтет уехать из штата, он заранее «помахал на прощание» и подчеркнул, что лучше, если они уберутся восвояси, нежели будут «распугивать людей в центре Майами».

Как показало исследование New York Post (NYP), более половины (60 процентов) поколения Z считают работу краткосрочным сотрудничеством, — почти каждый второй (47 процентов) планирует уволиться в течение года, а почти каждый четвертый готов уволиться без предупреждения. Некоторые полностью отказываются от работы с 9 до 17 часов в пользу фриланса и подработок, связанных с творчеством. Для дополнительного заработка четверть зумеров (26 процентов) используют онлайн-ставки, а 14 процентов — ведут канал на OnlyFans.