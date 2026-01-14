Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:43, 14 января 2026Экономика

В России нашли способ побороть рост цен на бензин

Нефтяные компании могут обязать реализовывать 1% топлива напрямую АЗС и аграриям
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Для того, чтобы стабилизировать цены на бензин, в России предложили обязать нефтяные компании реализовывать один процент производимого топлива напрямую АЗС, аграриям и промышленным потребителям. Проработать такие действия поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже вице-премьер РФ Александр Новак, пишут «Известия».

Кроме того, предлагается сократить объем реализации топлива крупным оптом.

Такие меры могут помочь мелкооптовым потребителям закупать топливо напрямую у нефтяников, без наценки трейдера, и, соответственно, не завышать цены на бензин простым потребителям.

Однако, некоторые аналитики считают, что на розничные цены данные изменения повлияют незначительно и водители не заметят большой разницы.

В конце 2025 года бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже подешевел на пять процентов. Но темпы удешевления топлива оказались двузначными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Маск предсказал мировой отказ от пенсий

    В российском регионе возбудили уголовное дело из-за иголки в шоколаде

    Россиянам захотели запретить вывозить свои генетические данные за рубеж

    В США признали преимущество России перед Западом в одном вопросе

    В заднем проходе мужчины нашли батат длиной 17 сантиметров

    Названы убивающие влечение поступки в спальне

    В России нашли способ побороть рост цен на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok