В России оценили идею назначения спецпосланника ЕС для переговоров по теме Украины

Елена Торубарова
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В России оценили идею назначения спецпосланника Евросоюза (ЕС) для переговоров с Россией по теме урегулирования конфликта на Украине, назвав ее «мутной». Мнением поделился сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По словам политика, с одной стороны, необходимость назначения спецпосланника отражает объективную реальность, где ЕС никак не участвует в переговорном процессе и лишь вынужден дожидаться новостей со стороны США. С другой стороны, как подчеркнул Пушков, при нынешней позиции ЕС относительно конфликта на Украине смысл участия европейцев в переговорах остается непонятен.

«Если замысел состоит в том, чтобы воспроизводить эту позицию и представлять интересы Киева, то это одна ситуация. Если речь идет о посредничестве и поиске реального выхода из кризиса — то другая. Но создается впечатление, что ко второму сценарию ЕС пока не готов», — обозначил Пушков.

Ранее ряд высокопоставленных представителей ЕС выступили в поддержку инициативы о создании должности спецпредставителя по Украине. Инициатором предложения стал президент Финляндии Александер Стубб, который выразил готовность занять этот пост.

