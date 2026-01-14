В России задумались о регулировании продаж бензина и дизеля

Новак: В России проработают вопрос о нормативах биржевых продаж бензина и дизеля

В России задумались о введении обязательного норматива биржевых продаж бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте рынка. О возможных новых нормах регулирования со ссылкой на источник в отрасли сообщает ТАСС.

Вице-премьер Александра Новак велел Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать вопрос о нормативе биржевых продаж бензина и дизеля в размере до одного процента от объема производства. Также в кабмине предлагают сократить объем продаж топлива в крупном опте.

Ожидается, что подобные меры помогут мелкооптовым потребителям закупать топливо напрямую у нефтяников, без наценки трейдера, и, соответственно, не завышать цены на бензин простым потребителям.

Сейчас нефтяники должны реализовывать на бирже 15 процентов произведенного бензина и 16 процентов произведенного дизельного топлива. Регламента по продаже топлива в мелкооптовом сегменте в стране нет.

В конце 2025 года в России продлили ограничения на экспорт бензина, а также частичный запрет на вывоз из страны дизельного топлива до марта 2026-го. Запрет на вывоз за рубеж бензина распространяется на всех экспортеров, в том числе производителей.

В свою очередь, запрет на экспорт дизельного топлива не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.