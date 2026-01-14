Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 14 января 2026Экономика

В России задумались о регулировании продаж бензина и дизеля

Новак: В России проработают вопрос о нормативах биржевых продаж бензина и дизеля
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России задумались о введении обязательного норматива биржевых продаж бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте рынка. О возможных новых нормах регулирования со ссылкой на источник в отрасли сообщает ТАСС.

Вице-премьер Александра Новак велел Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать вопрос о нормативе биржевых продаж бензина и дизеля в размере до одного процента от объема производства. Также в кабмине предлагают сократить объем продаж топлива в крупном опте.

Ожидается, что подобные меры помогут мелкооптовым потребителям закупать топливо напрямую у нефтяников, без наценки трейдера, и, соответственно, не завышать цены на бензин простым потребителям.

Сейчас нефтяники должны реализовывать на бирже 15 процентов произведенного бензина и 16 процентов произведенного дизельного топлива. Регламента по продаже топлива в мелкооптовом сегменте в стране нет.

В конце 2025 года в России продлили ограничения на экспорт бензина, а также частичный запрет на вывоз из страны дизельного топлива до марта 2026-го. Запрет на вывоз за рубеж бензина распространяется на всех экспортеров, в том числе производителей.

В свою очередь, запрет на экспорт дизельного топлива не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    В России указали на важный знак в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok