Наука и техника
13:24, 14 января 2026Наука и техника

В США оценили перспективы немецких Lynx KF41 на Украине

Иван Потапов
Фото: Rheinmetall MAN

Перспективы немецких боевых машин пехоты (БМП) Lynx KF41 зависят от их успеха на Украине. С такой оценкой выступило издание TWZ.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) от немецкого производителя Rheinmetall должны получить шесть машин, из которых одна (опытный образец) была поставлена еще в 2024 году. Остальные БМП планируется поставить «в ближайшие недели».

Вариант KF41 был представлен в 2018 году и в остальном используется только Венгрией. Его дальнейший успех может зависеть от того, как он покажет себя на поле боя в составе ВСУ, — говорится в публикации.

По данным TWZ, БМП, которые получит Киев, специально адаптированы для ВСУ. В частности, украинские Lynx KF41 оснащены модульной башней, способной вмещать различное вооружение, например, 30- или 35-миллиметровые пушки, и датчики. Не исключено, что БМП получит установку для запуска противотанковых ракет и сможет переносить небольшие беспилотные летательные аппараты.

По данным TWZ, конкурентами Lynx KF41 выступают БМП Bradley (США) и CV90 (Швеция).

В июле 2022-го Rheinmetall показала совместные испытания Lynx KF41 с израильскими противотанковыми управляемыми ракетами Spike.

