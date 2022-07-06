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Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео

Компания Rheinmetall показала испытания ракет Spike на БМП Lynx KF41

Перспективная боевая машина пехоты (БМП) Lynx KF41, разработанная немецкой компанией Rheinmetall, получила противотанковые управляемые ракеты Spike. Испытание израильских ракет показали на видео. Запись доступна на YouTube-канале компании.

Запись демонстрирует точность ракеты, которая успешно поразила цель на полигоне. Для запуска боеприпаса использовали пусковую установку БМП Lynx KF41. В походном положении установку убирают в специальный отсек.

БМП Lynx KF41 представили на выставке Eurosatory в 2018 году. Машина получила необитаемый боевой модуль Lance 2.0 с автоматической пушкой Wotan калибра 35 миллиметров и ракетами Spike LR2. Также в арсенал машины входит спаренный пулемет и дымовые гранатометы. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 1140 лошадиных сил.

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Ранее стало известно, что Министерство национальной обороны Польши планирует заказать боевые модули ZSSW-30 с пусковыми установками для запуска ракет Spike LR.

В феврале компания Rheinmetall представила боевую машину Lynx 120, которая получила новую башню с гладкоствольной танковой пушкой.

Синдром отмены: Россия


Даниил Иринин
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