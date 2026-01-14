Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:34, 14 января 2026Мир

В США предложили запретить захват территорий союзников по НАТО

Сенаторы США предложили запретить захват территорий союзников по НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Сенаторы Лиза Мурковски и Джин Шахин от Республиканской и Демократической партии США предложили запретить захват территорий союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом сообщила Мурковский на своем сайте.

«Законопроект, направленный на запрет использования средств министерства обороны США или Государственного департамента США для блокады, оккупации, аннексии или иного установления контроля над суверенной территорией государства — члена НАТО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект запрещает захват территории без согласия союзника или без санкции НАТО.

Ранее Белый дом опубликовал фото Дональда Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии. До этого глава Штатов высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Появились подробности конфликта Пригожина с Шойгу из-за снарядов

    Мужчина не узнал собственную дочь и несколько месяцев смотрел порно с ее участием

    Главком НАТО обратил внимание на корабли России и Китая в одном регионе

    Стало известно о желании Трампа избавиться от влияния России в одной стране

    На Западе обратили внимание на превосходство Су-35 над F-16 и Mirage в боях на Украине

    Суд уже приостанавливал работу оперблока больницы российского роддома

    Уничтожение пункта управления БЛА ВСУ сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok